Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Отмечается, что было уничтожено два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". При этом утром 26 июля ВСУ возобновили интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. В ходе боя были уничтожены, в частности, 22 танка Украины и 10 боевых машин пехоты.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН сообщил, что самые кровопролитные бои на Украине начнутся в конце июля и продлятся до середины августа. По его словам, ВСУ могут провести форсирование Днепра и захватить Запорожскую АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».

