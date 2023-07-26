Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении была отражена в направлении Работино. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Отмечается, что было уничтожено два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". При этом утром 26 июля ВСУ возобновили интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. В ходе боя были уничтожены, в частности, 22 танка Украины и 10 боевых машин пехоты.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН сообщил, что самые кровопролитные бои на Украине начнутся в конце июля и продлятся до середины августа. По его словам, ВСУ могут провести форсирование Днепра и захватить Запорожскую АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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