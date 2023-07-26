Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Украинские войска безуспешно пытаются прорвать оборону российских сил в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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Как отметил глава области, обострилась обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки.

«Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери», — написал Балицкий в в Telegram.

По словам врио главы региона, за последние сутки ВСУ попытались 36 раз обстрелять область в направлении Полог, Токмака и Васильевки.

По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 26 июля ВСУ попытались прорвать оборону российских войск и войти в Работино. Вооруженные силы РФ отразили атаку, противник понес потери, также было уничтожено не менее семи единиц техники, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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