Минобороны: ВС России блокировали Херсон и Бердянск
Российские военнослужащие блокировали украинские города Херсон и Бердянск, установили контроль над Геническом, а также аэродромом Чернобаевка (Херсонская область). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном», — рассказал Конашенков.
Ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново, Станичное-Луганское, пишет RT.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине для защиты Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.
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