Минобороны: ВС России блокировали Херсон и Бердянск

«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном», — рассказал Конашенков.

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново, Станичное-Луганское, пишет RT.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине для защиты Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.

