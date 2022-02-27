Украинские войска выпустили по Зайцево шесть снарядов
27 февраля 202208:03
Войска Украины сегодня утром обстреляли поселок Зайцево на окраинах Горловки в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Речь идет о шести минах калибром 122 миллиметра, которые запрещены минскими соглашениями.
Ранее сообщалось о звуках в Киеве, которые напоминают взрывы. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали вой сирен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru