Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новопустынку и Успеновку в ДНР
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Успеновка и Новопустынка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что Успеновка была взята под контроль в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск. При этом Новопустынка была освобождена силами группировки войск «Центр».
Согласно данным, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и наступают по всему фронту в зоне спецоперации на Украине. Он отметил, что в 2024 году армия России взяла под контроль более 190 населенных пунктов и заняла порядка 4,5 тысячи квадратных километров территории, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru