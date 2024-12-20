Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новопустынку и Успеновку в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Успеновка и Новопустынка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что Успеновка была взята под контроль в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск. При этом Новопустынка была освобождена силами группировки войск «Центр».

Путин: ВС РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения

Согласно данным, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и наступают по всему фронту в зоне спецоперации на Украине. Он отметил, что в 2024 году армия России взяла под контроль более 190 населенных пунктов и заняла порядка 4,5 тысячи квадратных километров территории, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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