Путин: ВС РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения

Вооруженные силы РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что уходящий 2024 год стал знаковым в достижении целей спецоперации. В начале выступления президент объявил минуту молчания в память о павших.

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Путин также подчеркнул, что у Запада есть только одно стабильное правило – «никаких правил».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на курском направлении до 540 военнослужащих. Всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 40 060 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир Путин

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