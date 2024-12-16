Путин: ВС РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения

Вооруженные силы РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что уходящий 2024 год стал знаковым в достижении целей спецоперации. В начале выступления президент объявил минуту молчания в память о павших.