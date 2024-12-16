Путин: ВС РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения
Вооруженные силы РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что уходящий 2024 год стал знаковым в достижении целей спецоперации. В начале выступления президент объявил минуту молчания в память о павших.
Путин также подчеркнул, что у Запада есть только одно стабильное правило – «никаких правил».
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на курском направлении до 540 военнослужащих. Всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 40 060 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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