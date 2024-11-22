Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.

Согласно данным, российские военные продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 военных ВСУ, из них 52 сдались на Курском направлении.

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Указывается, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН отметил, что Вооруженные силы РФ все больше окружают Торецк (до 2016 года – Дзержинск) в ДНР, особенно с юга, передает «Радиоточка НСН».

