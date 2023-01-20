Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что всего за сутки на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 90 человек убитыми и ранеными. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37, передает RT.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сообщил, что российская армия перешла в локальное наступление в районе города Орехова. Как отмечал военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с «Известиями», активизация наступательных действий Вооруженных сил России на краснолиманском направлении, которая происходит в последние дни, оказывает влияние на ситуацию и на других участках боевого соприкосновения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru