Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что всего за сутки на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 90 человек убитыми и ранеными. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37, передает RT.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сообщил, что российская армия перешла в локальное наступление в районе города Орехова. Как отмечал военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с «Известиями», активизация наступательных действий Вооруженных сил России на краснолиманском направлении, которая происходит в последние дни, оказывает влияние на ситуацию и на других участках боевого соприкосновения.

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ФОТО: РИА Новости
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