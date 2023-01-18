Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Соль в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Соль в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
По его словам, в освобождении принимали участие добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и артиллерии.
Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под контроль российских сил. Он также отметил, что сообщение украинских частей между Северском и Артемовском после освобождения Соледара перерезано.
Ранее Минобороны РФ заявило об успехах под Артемовском, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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