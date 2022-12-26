Минобороны: ВС РФ уничтожили в ДНР артиллерийскую систему M777

Войска России уничтожили в Донецкой народной республике артиллерийскую систему М777 американского производства, из нее проводились обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он отметил, что система была уничтожена в районе населенного пункта Георгиевка. Конашенков также указал, что в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Первомайское в ДНР и Камышеваха Запорожской области были уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе специальной военной операции части Вооруженных сил РФ поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников ВСУ в Артемовске на Донбассе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперация
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