Минобороны: ВС РФ уничтожили в ДНР артиллерийскую систему M777

Он отметил, что система была уничтожена в районе населенного пункта Георгиевка. Конашенков также указал, что в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Первомайское в ДНР и Камышеваха Запорожской области были уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе специальной военной операции части Вооруженных сил РФ поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников ВСУ в Артемовске на Донбассе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

