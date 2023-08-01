Минобороны: ВС РФ улучшили позиции в районе Куземовки на Купянском направлении

Отмечается, что в лесном массиве Сватовского района ЛНР были отражены две атаки десантников Украины. По данным военного ведомства, общие потери ВСУ составили до 120 украинских военнослужащих.

Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

