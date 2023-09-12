Минобороны: ВС РФ поразили два склада с боеприпасами украинских бригад
Российские силы за сутки уничтожили два склада с боеприпасами украинских бригад, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российские военные уничтожили на херсонском направлении 80 бойцов ВСУ, а также артсистему М777 ВСУ.
15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс. Он указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути, открывая рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса, передает RT.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал ход украинского контрнаступления. Он отметил, что результатов у ВСУ нет, зато есть большие потери – 71 тысяча человек. По его словам, иногда складывается впечатление, что «это не их люди, когда они их кидают в бой».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru