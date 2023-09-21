Херш: Продолжение наступления ВСУ повлекло бы за собой мятеж

Контрнаступление ВСУ не могло продолжаться, так как за этим бы последовал мятеж, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники.

По его словам, по этой причине партнеры Киева не приказывали продолжать активные наступательные действия. Он также отметил, что разведка США считает, что Киев деморализован, Вашингтон не находит возможным прорвать российскую оборону сейчас.

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) бессмысленно, Киев бросает украинцев на верную гибель. Он отметил, что Украина не считается с большими людскими потерями. Кроме того, Патрушев подчеркнул, что в «карманах» киевского режима оседают огромные суммы.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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