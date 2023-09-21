Херш: Продолжение наступления ВСУ повлекло бы за собой мятеж

Контрнаступление ВСУ не могло продолжаться, так как за этим бы последовал мятеж, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники.

По его словам, по этой причине партнеры Киева не приказывали продолжать активные наступательные действия. Он также отметил, что разведка США считает, что Киев деморализован, Вашингтон не находит возможным прорвать российскую оборону сейчас.