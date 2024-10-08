Минобороны: ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Вооруженные силы РФ отразили две попытки контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что украинская армия пыталась контратаковать в районе Плехово, Любимовки и Русского Поречья. Кроме того, российские военные отразили атаки в направлении Ольговки в Курской области.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 250 военнослужащих

В результате ВСУ потеряли до 40 человек, а также автомобиль и две боевые бронированные машины.

Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что около 70 мирных жителей погибли, свыше 300 пострадали в результате действий ВСУ в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
ТЕГИ:Минобороны РФВСУ

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