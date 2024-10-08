Минобороны: ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Вооруженные силы РФ отразили две попытки контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что украинская армия пыталась контратаковать в районе Плехово, Любимовки и Русского Поречья. Кроме того, российские военные отразили атаки в направлении Ольговки в Курской области.
В результате ВСУ потеряли до 40 человек, а также автомобиль и две боевые бронированные машины.
Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что около 70 мирных жителей погибли, свыше 300 пострадали в результате действий ВСУ в Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru