В результате ВСУ потеряли до 40 человек, а также автомобиль и две боевые бронированные машины.

Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что около 70 мирных жителей погибли, свыше 300 пострадали в результате действий ВСУ в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

