ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 250 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих и три боевые бронированные машины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 21 250 военнослужащих.
Также российские войска подбили 136 танков и 891 боевую бронированную машину, а также 177 артиллерийских орудий, 66 БМП и 98 бронетранспортеров.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ планировали захватить и заминировать Курскую АЭС, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru