В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 21 250 военнослужащих.

Также российские войска подбили 136 танков и 891 боевую бронированную машину, а также 177 артиллерийских орудий, 66 БМП и 98 бронетранспортеров.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ планировали захватить и заминировать Курскую АЭС, сообщает RT.

