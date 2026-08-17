Трамп раскрыл реакцию Ким Чен Ына на предложение о диалоге

Дональд Трамп заявил, что получил ответ от Ким Чен Ына на своё предложение провести переговоры. Американский лидер охарактеризовал реакцию северокорейского руководителя как «очень позитивную», сообщает РИА Новости.

Президент США подчеркнул, что Ким Чен Ын всегда относился к нему с большим уважением. Трамп также вспомнил их прошлые саммиты, отметив, что они не раз встречались лично, и выделил две главные встречи между лидерами.

На фоне заявлений о возможном диалоге обстановка на Корейском полуострове остаётся напряжённой. Ранее официальный представитель МИД КНДР жёстко раскритиковал совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, назвав их репетицией агрессивной войны.

В Пхеньяне подчеркнули, что предстоящие манёвры включают подготовку к современным видам боевых действий, в том числе к кибервойне и применению дронов, что в КНДР расценивают как подготовку к масштабному военному противостоянию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

