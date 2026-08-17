Замминистра обороны Польши рассказал про подготовку к войне

Польша готовится к потенциальной войне, но надеется, что она не начнется. Об этом в интервью газете Super Express заявил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.

Замглавы Минобороны подчеркнул, что страна создает армию, готовую к проведению операций по национальной обороне в крайне неблагоприятных условиях. Все усилия в энергетике, инфраструктуре и военной сфере направлены на обеспечение безопасности в случае вооруженной агрессии.