Замминистра обороны Польши рассказал про подготовку к войне

Польша готовится к потенциальной войне, но надеется, что она не начнется. Об этом в интервью газете Super Express заявил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.

Замглавы Минобороны подчеркнул, что страна создает армию, готовую к проведению операций по национальной обороне в крайне неблагоприятных условиях. Все усилия в энергетике, инфраструктуре и военной сфере направлены на обеспечение безопасности в случае вооруженной агрессии.

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Томчик также сообщил, что Польша разрабатывает комплексную систему защиты от дронов SAN в рамках проекта «Восточный щит» — строительства оборонительных рубежей на границе с Россией и Белоруссией. 80% возможностей SAN предназначены для военного времени.

Программа «Восточный щит» оценивается в 10 млрд злотых (около $2,5 млрд), окончание работ запланировано на 2028 год. Вдоль восточной границы планируется выкопать рвы, установить минные поля и противотанковые ежи, создать систему наблюдения. Первые работы начались на границе с Калининградской областью в ноябре 2024 года, где уже установили 3,5 тыс. бетонных ежей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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