Девять туристов из Севастополя пропали на Эльбрусе

На Эльбрусе пропали девять туристов из Севастополя, сообщает Mash.

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Среди них есть подросток. Группа во главе Василия Ржанова вышла на маршрут два дня назад. Последняя связь с ними была 17 августа в четыре утра, когда они были на Косой полке. С взрослыми шёл 14-летний несовершеннолетний.

Группа двигалась самостоятельно, туристы нигде не регистрировалась. По предварительным данным, у них сели батарейки на всех рациях, из-за этого не могут выйти на связь. Спасатели приступили к поискам.

Ранее альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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