Девять туристов из Севастополя пропали на Эльбрусе
На Эльбрусе пропали девять туристов из Севастополя, сообщает Mash.
Среди них есть подросток. Группа во главе Василия Ржанова вышла на маршрут два дня назад. Последняя связь с ними была 17 августа в четыре утра, когда они были на Косой полке. С взрослыми шёл 14-летний несовершеннолетний.
Группа двигалась самостоятельно, туристы нигде не регистрировалась. По предварительным данным, у них сели батарейки на всех рациях, из-за этого не могут выйти на связь. Спасатели приступили к поискам.
Ранее альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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