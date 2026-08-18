Девять туристов из Севастополя пропали на Эльбрусе

Среди них есть подросток. Группа во главе Василия Ржанова вышла на маршрут два дня назад. Последняя связь с ними была 17 августа в четыре утра, когда они были на Косой полке. С взрослыми шёл 14-летний несовершеннолетний.

Группа двигалась самостоятельно, туристы нигде не регистрировалась. По предварительным данным, у них сели батарейки на всех рациях, из-за этого не могут выйти на связь. Спасатели приступили к поискам.

Ранее альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

