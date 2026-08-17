В Госдуме призвали не отменять концерт Канье Уэста в России
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал не отменять концерт Канье Уэста (Ye) в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Даванков отметил, что взрослые люди сами решат, кого им слушать. «Это не вопрос безопасности или государственной важности. Это вопрос личного вкуса», — пояснил политик. Он также спросил, зачем указывать людям, что им можно слушать, а что нет.
Ранее в концертном агентстве Say Agency сообщили, что рэпер выступит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» 10 и 11 октября. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин готовил обращение в компетентные органы и Минкульт с требованием отменить концерты и заблокировать продажу билетов.
Ye (ранее Канье Уэст) — американский рэпер, продюсер, дизайнер, обладатель 24 премий Grammy. Его творчество сочетает рэп с соулом, поп-музыкой, электроникой и инди-роком. Он считается одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе. Официального решения по концертам пока не принято, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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