В Госдуме призвали не отменять концерт Канье Уэста в России

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал не отменять концерт Канье Уэста (Ye) в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Даванков отметил, что взрослые люди сами решат, кого им слушать. «Это не вопрос безопасности или государственной важности. Это вопрос личного вкуса», — пояснил политик. Он также спросил, зачем указывать людям, что им можно слушать, а что нет.