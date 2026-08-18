В Китае создали робота, способного разогнаться до 45 км в час
В Китае инженеры создали робота, который бегает быстрее спортсмена Усэйна Болта и прыгает выше любого атлета, сообщает Shot.
Новый прототип гуманоида Unitree получил название Superman. Человекоподобный робот прыгает с места выше чем на два метра, тогда как рекорд человека - 1,8 м, и способен бежать со скоростью 45 км в час. Например, самый быстрый бегун в мире Усэйн Болт развивал скорость максимум 44,7 км/ч.
Разработка Superman заняла больше трёх месяцев. По совам создателей, нынешняя версия ещё далека от окончательного продукта и имеет большой потенциал. Ожидается, что гуманоид примет участие в Олимпийских играх для роботов в Пекине, которые пройдут на предстоящих выходных.
Ранее стало известно, что в Москве испытают робособак для патрулирования объектов инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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