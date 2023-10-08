Минобороны: ВС РФ отразили девять контратак ВСУ на купянском направлении
Российские силы на купянском направлении в Харьковской области отразили девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.
Отражены контратаки 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области и Нововеселое (ЛНР).
Уничтожена живая сила и техника 115-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.
В беседе с РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украинские войска пытаются создать сплошную защитную линию вокруг Купянска, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru