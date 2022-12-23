Минобороны: Войска России нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска

Отмечается, что на Донецком направлении российские военные продолжили наступательные действия. При этом на Купянском направлении под огнем армии России оказались опорные пункты ВСУ в районах Кисловки, Крахмального и Берестового в Харьковской области.

Военное ведомство также сообщило, что на Красно-Лиманском направлении российская штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники у Невского и Новолюбовки в Луганской народной республике. Подчеркивается, что в районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Ранее, 23 декабря, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщал, что украинское командование перебрасывает инженерные подразделения на Красно-Лиманское направление, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

