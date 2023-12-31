Минобороны: В ответ на удар по Белгороду поражены центры принятия решений в Харькове
В ответ на удар Вооруженных сил Украины по Белгороду с использованием реактивных систем залпового огня российские военные поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, а также в Хмельницкой области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канаде 31 декабря.
«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», - говорится в официальном сообщении.
Российские военные ликвидировали представителей руководства службы безопасности Украины, иностранных наемников и боевиков подразделения «Кракен», которые находились в здании СБУ по Харьковской области и в пункте временной дислокации запрещенной в России националистической организации «Правый сектор». Российские силы применили высокоточные ракеты. Этим же оружием поразили филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, используемый Киевом в разведывательных целях.
По данным Минобороны также уничтожены базы горючего в Запорожье и Харькове, откуда ВСУ осуществляли снабжение подразделений на Харьковском и Ореховском направлениях.
Украинская сторона потеряла до 600 наемников и боевиков подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено две пусковые установки РСЗО HIMARS.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил данные о погибших и раненых в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду 30 декабря: 24 жителя погибли, в том числе еще один ребенок, 108 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области медиков и коммунальные службы перевели в усиленный режим
- Шольц обвинил Путина в отключении газа для Германии
- В Белгороде миновала ракетная опасность
- В Белгороде снова раздаются звуки противоракетной сирены
- В белгородском кафе персонал помог посетителям спастись от обстрела ВСУ
- Ушел с поста главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов
- В Роскачестве посоветовали способы борьбы с похмельем
- СМИ: Беспилотник снял расстрел бойцов ВСУ заградотрядом
- Умерла диктор программы «Время» Галина Зименкова
- «Старый метод»: ВСУ ударами по Белгороду отвлекает от своих неудач
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru