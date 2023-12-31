Минобороны: В ответ на удар по Белгороду поражены центры принятия решений в Харькове

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», - говорится в официальном сообщении.Российские военные ликвидировали представителей руководства службы безопасности Украины, иностранных наемников и боевиков подразделения «Кракен», которые находились в здании СБУ по Харьковской области и в пункте временной дислокации запрещенной в России националистической организации «Правый сектор». Российские силы применили высокоточные ракеты. Этим же оружием поразили филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, используемый Киевом в разведывательных целях.

По данным Минобороны также уничтожены базы горючего в Запорожье и Харькове, откуда ВСУ осуществляли снабжение подразделений на Харьковском и Ореховском направлениях.

Украинская сторона потеряла до 600 наемников и боевиков подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено две пусковые установки РСЗО HIMARS.



Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил данные о погибших и раненых в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду 30 декабря: 24 жителя погибли, в том числе еще один ребенок, 108 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

