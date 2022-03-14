Минобороны: В крупных городах Украины мужчин заставляют записываться в тероборону

По его словам, в такие действия происходят в Харькове, Одессе и Николаеве. Так, мужчинам угрожают физической расправой над членами их семей в случае отказа.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

