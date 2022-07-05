Минобороны Украины: ВСУ не ставили флаг на Змеином
5 июля 202205:09
Украина признала, что флаг страны на острове Змеиный не устанавливали, его только сбросили с вертолета, сообщила CNN руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк.
Она призвала воспринимать свои ранние высказывания «метафорически». Гуменюк отметила, что никто не высаживался на острове.
Ранее Гуменюк заявила, что территория острова Змеиный в Чёрном море возвращена под украинскую юрисдикцию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru