Минобороны Украины: ВСУ не ставили флаг на Змеином

Украина признала, что флаг страны на острове Змеиный не устанавливали, его только сбросили с вертолета, сообщила CNN руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

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Она призвала воспринимать свои ранние высказывания «метафорически». Гуменюк отметила, что никто не высаживался на острове.

Ранее Гуменюк заявила, что территория острова Змеиный в Чёрном море возвращена под украинскую юрисдикцию.

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ФОТО: pixabay.com
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