Минобороны Украины сообщило о переброске в Артемовск дополнительных подразделений
В Артемовск (Бахмут) было принято решение перебросить дополнительные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, слова которой приводит издание «Украинские новости».
Она отметила, что ситуация в городе напряженная. По словам Маляр, были также приняты решения, которые «нельзя озвучивать».
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с НСН отмечал, что Россия скоро возьмет Артемовск, поскольку Украина от безысходности уже бросает на его защиту детей.
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