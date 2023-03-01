Минобороны Украины сообщило о переброске в Артемовск дополнительных подразделений

Она отметила, что ситуация в городе напряженная. По словам Маляр, были также приняты решения, которые «нельзя озвучивать».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с НСН отмечал, что Россия скоро возьмет Артемовск, поскольку Украина от безысходности уже бросает на его защиту детей.

