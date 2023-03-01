Советник Зеленского допустил «стратегическое отступление» ВСУ из Артемовска
Украинские войска при необходимости могут стратегически отступить из Артемовска. Об этом сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN.
По его словам, Киев не собирается жертвовать всеми людьми «просто так».
Роднянский добавил, что на данном этапе военные удерживают город, но в случае возникновения необходимости отступить будут взвешены все варианты.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил «осложнение ситуации под Артемовском». 20 февраля он впервые заявил, что ВСУ не будут защищать город «любой ценой и до последнего солдата».
Накануне американский бизнесмен Илон Маск изучил карту боевых действий в районе Артемовска. Он отметил, что город «практически окружен» подразделениями вооруженных сил России.
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