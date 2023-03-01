Советник Зеленского допустил «стратегическое отступление» ВСУ из Артемовска

Украинские войска при необходимости могут стратегически отступить из Артемовска. Об этом сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Киев не собирается жертвовать всеми людьми «просто так».

Роднянский добавил, что на данном этапе военные удерживают город, но в случае возникновения необходимости отступить будут взвешены все варианты.