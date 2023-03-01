Советник Зеленского допустил «стратегическое отступление» ВСУ из Артемовска

Украинские войска при необходимости могут стратегически отступить из Артемовска. Об этом сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Киев не собирается жертвовать всеми людьми «просто так».

Роднянский добавил, что на данном этапе военные удерживают город, но в случае возникновения необходимости отступить будут взвешены все варианты.

«Мясорубка и диверсии»: Россия окружает Артемовск, Украина атакует Москву беспилотниками

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил «осложнение ситуации под Артемовском». 20 февраля он впервые заявил, что ВСУ не будут защищать город «любой ценой и до последнего солдата».

Накануне американский бизнесмен Илон Маск изучил карту боевых действий в районе Артемовска. Он отметил, что город «практически окружен» подразделениями вооруженных сил России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры