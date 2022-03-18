Минобороны: РФ гарантирует жизнь сложившим оружие националистам в Мариуполе
18 марта 202221:57
Россия готова дать гарантию жизни националистам, которые сложат оружие в Мариуполе. Такое заявление сделало Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, за двое суток около 200 боевиков дезертировали из Мариуполя через гуманитарные коридоры и двигаются к Запорожью.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru