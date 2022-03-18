Минобороны: РФ гарантирует жизнь сложившим оружие националистам в Мариуполе

Россия готова дать гарантию жизни националистам, которые сложат оружие в Мариуполе. Такое заявление сделало Минобороны РФ.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении боевых самолетов Украины

По данным российского военного ведомства, за двое суток около 200 боевиков дезертировали из Мариуполя через гуманитарные коридоры и двигаются к Запорожью.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: pixabay.com
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