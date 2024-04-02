Минобороны Украины открыло в Харькове два центра рекрутинга ВСУ

Украинское Министерство обороны открыло в Харькове два центра рекрутинга Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный представитель министерства по рекрутингу, советник министра обороны Алексей Бежевец в эфире украинского телевидения.

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Он отметил, что всего по стране открыто семь центров. По словам Бежевеца, в рядах украинской армии не хватает водителей, гранатометчиков и пулеметчиков, при этом наиболее остро ощущается нехватка медперсонала.

Ранее сообщалось, что второй центр рекрутинга в ряды ВСУ открылся в Днепропетровске. Тогда Минобороны Украины отмечало, что это объясняется «высоким спросом со стороны населения», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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