Минобороны Украины открыло в Харькове два центра рекрутинга ВСУ
Украинское Министерство обороны открыло в Харькове два центра рекрутинга Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил уполномоченный представитель министерства по рекрутингу, советник министра обороны Алексей Бежевец в эфире украинского телевидения.
Он отметил, что всего по стране открыто семь центров. По словам Бежевеца, в рядах украинской армии не хватает водителей, гранатометчиков и пулеметчиков, при этом наиболее остро ощущается нехватка медперсонала.
Ранее сообщалось, что второй центр рекрутинга в ряды ВСУ открылся в Днепропетровске. Тогда Минобороны Украины отмечало, что это объясняется «высоким спросом со стороны населения», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru