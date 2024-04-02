Шойгу: С начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных
С начала года вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 80 тысяч военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Также с января 2024 года ВСУ лишились 14 тысяч единиц различного вооружения и потеряли более одной тысячи двухсот танков и других боевых бронированных машин.
Как добавил Шойгу, в марте российские военные, используя высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты, нанесли 190 групповых и два массированных удара по Украине.
Ранее министр проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. На производящем компоненты для снаряжения боеприпасов предприятии Шойгу доложили об увеличении объема выпуска продукции втрое с 2023 года. Также на заводе начали строительство нового комплекса объектов производства и хранения, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло до 12
- Суд взыскал с экс-замглавы Минвостокразвития более 233 млн рублей
- Шойгу: С начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных
- В Новосибирске учителя информатики избили из-за внешнего вида
- Германия поставит Украине 180 тысяч снарядов на 576 млн евро
- Донбасс Опера посетит с гастролями восемь российских городов
- Польские фермеры снова заблокировали польско-украинскую границу
- Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне
- Российский мультсериал «Диносити» вышел в Китае
- Трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru