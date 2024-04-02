Шойгу: С начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных

Также с января 2024 года ВСУ лишились 14 тысяч единиц различного вооружения и потеряли более одной тысячи двухсот танков и других боевых бронированных машин.

Как добавил Шойгу, в марте российские военные, используя высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты, нанесли 190 групповых и два массированных удара по Украине.

Ранее министр проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. На производящем компоненты для снаряжения боеприпасов предприятии Шойгу доложили об увеличении объема выпуска продукции втрое с 2023 года. Также на заводе начали строительство нового комплекса объектов производства и хранения, напоминает «Радиоточка НСН».

