Франция пообещала помощь Украине в возврате суверенитета

Колонна добавила, что к возобновлению отношений с Россией можно будет вернуться, когда Киев сбалансирует расстановку сил. Она также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не стремился воевать и пытается решать проблемы при помощи диалога.

Ранее Евросоюз и НАТО в совместной декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

