Франция пообещала помощь Украине в возврате суверенитета

Франция должна оказать помощь Украине в возврате суверенитета. Об этом в ходе пресс-конференции, проводимой совместно с голландским и румынским коллегой, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Соответственная запись размещена на YouTube-канале румынского МИД.

НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины

Колонна добавила, что к возобновлению отношений с Россией можно будет вернуться, когда Киев сбалансирует расстановку сил. Она также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не стремился воевать и пытается решать проблемы при помощи диалога.

Ранее Евросоюз и НАТО в совместной декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: diplomatie.gouv.fr
ТЕГИ:ПомощьУкраинаФранция
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