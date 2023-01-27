Франция пообещала помощь Украине в возврате суверенитета
Франция должна оказать помощь Украине в возврате суверенитета. Об этом в ходе пресс-конференции, проводимой совместно с голландским и румынским коллегой, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Соответственная запись размещена на YouTube-канале румынского МИД.
Колонна добавила, что к возобновлению отношений с Россией можно будет вернуться, когда Киев сбалансирует расстановку сил. Она также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не стремился воевать и пытается решать проблемы при помощи диалога.
Ранее Евросоюз и НАТО в совместной декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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