Минобороны Украины не подтвердило информацию о предстоящих отставках командующих

Украинское Министерство обороны опровергло появившуюся ранее информацию о готовящихся отставках трех командующих, сообщает ТАСС.

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Военное ведомство отказалось комментировать «непроверенную информацию». Отмечается, что все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом.

Ранее стало известно, что министр обороны Рустем Умеров намерен уволить трех командующих Вооруженными силами Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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