Минобороны Украины не подтвердило информацию о предстоящих отставках командующих
14 ноября 202305:22
Украинское Министерство обороны опровергло появившуюся ранее информацию о готовящихся отставках трех командующих, сообщает ТАСС.
Военное ведомство отказалось комментировать «непроверенную информацию». Отмечается, что все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом.
Ранее стало известно, что министр обороны Рустем Умеров намерен уволить трех командующих Вооруженными силами Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru