СМИ: министр обороны Украины уволит трех командующих ВСУ

Министр обороны Рустем Умеров намерен уволить трех командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ), пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве страны.

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По информации издания, министр обороны уволит командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, командующего медицинским корпусом Татьяну Остащенко и главу группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Основания для увольнения командующих газета не уточнила.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с газетой «Известия» высказал мнение, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обусловлен неудачами на фронте.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире телеканала «5» заявил, что хочет видеть Залужного президентом страны. По его мнению, в условиях конфликта во главе Украины должен стоять военный, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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