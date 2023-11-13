СМИ: министр обороны Украины уволит трех командующих ВСУ
Министр обороны Рустем Умеров намерен уволить трех командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ), пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве страны.
По информации издания, министр обороны уволит командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, командующего медицинским корпусом Татьяну Остащенко и главу группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.
Основания для увольнения командующих газета не уточнила.
Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с газетой «Известия» высказал мнение, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обусловлен неудачами на фронте.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире телеканала «5» заявил, что хочет видеть Залужного президентом страны. По его мнению, в условиях конфликта во главе Украины должен стоять военный, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru