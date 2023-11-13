СМИ: министр обороны Украины уволит трех командующих ВСУ

По информации издания, министр обороны уволит командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, командующего медицинским корпусом Татьяну Остащенко и главу группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Основания для увольнения командующих газета не уточнила.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с газетой «Известия» высказал мнение, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обусловлен неудачами на фронте.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире телеканала «5» заявил, что хочет видеть Залужного президентом страны. По его мнению, в условиях конфликта во главе Украины должен стоять военный, передает «Радиоточка НСН».

