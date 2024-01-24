Минобороны США заявило, что у страны кончились деньги для помощи Украине

Глава Пентагона Лдойд Остин в ходе ежемесячной конференции среди 50 стран, координирующих поддержку Украины, заявил, что у США больеш нет денег для Украины. Заявление министра приводит Associated Press.

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«У США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад», – заявяил Остин.

Он призвал остальные страны «копать глубже», чтобы передать Киеву «больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков»

Помощник министра обороны по международным делам Селеста Валландер в свою очередь заявила, что Минобороны Украины ежедневно получает отчеты о нехватке у подразделений оружия и боеприпасов.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у США есть «разрушительный» для Зеленского компромат. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Army Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna, National Guard
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