Минобороны США заявило, что у страны кончились деньги для помощи Украине
Глава Пентагона Лдойд Остин в ходе ежемесячной конференции среди 50 стран, координирующих поддержку Украины, заявил, что у США больеш нет денег для Украины. Заявление министра приводит Associated Press.
«У США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад», – заявяил Остин.
Он призвал остальные страны «копать глубже», чтобы передать Киеву «больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков»
Помощник министра обороны по международным делам Селеста Валландер в свою очередь заявила, что Минобороны Украины ежедневно получает отчеты о нехватке у подразделений оружия и боеприпасов.
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у США есть «разрушительный» для Зеленского компромат. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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