Минобороны США заявило, что у страны кончились деньги для помощи Украине

«У США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад», – заявяил Остин.

Он призвал остальные страны «копать глубже», чтобы передать Киеву «больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков»

Помощник министра обороны по международным делам Селеста Валландер в свою очередь заявила, что Минобороны Украины ежедневно получает отчеты о нехватке у подразделений оружия и боеприпасов.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у США есть «разрушительный» для Зеленского компромат. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

