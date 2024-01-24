СМИ: после поражения ВСУ столицу Украины перенесут во Львов
24 января 202402:25
Столицу Украины перенесут из Киева во Львов, сообщает Asia Times.
Это произойдет в случае поражения украинской армии. Как пишет издание, США вынуждены разрабатывать новую стратегию в отношении Украины из-за проблем с оказанием военной помощи Киеву. В статье отмечается, что на пост президента Украины в этом случае может быть назначен начальник главного управления украинской разведки Кирилл Буданов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru