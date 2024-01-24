Это произойдет в случае поражения украинской армии. Как пишет издание, США вынуждены разрабатывать новую стратегию в отношении Украины из-за проблем с оказанием военной помощи Киеву. В статье отмечается, что на пост президента Украины в этом случае может быть назначен начальник главного управления украинской разведки Кирилл Буданов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

