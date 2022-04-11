Минобороны: Спецназ уничтожил одного из лидеров «Правого сектора»

В Минобороны заявляют, что Бобанич лично участвовал в уничтожении русскоязычных граждан на Украине, он ответственен за гибель «сотен мирных жителей Донбасса, в том числе детей».

Ведомство уточняет, что Бобанич отдавал приказы на артобстрелы Донецка и Луганска.

Ранее RT сообщала о том, что на стороне украинской армии в составе нацбатальонов воюют в том числе ультраправые радикалы, которых в России обвиняют в показательных казнях и убийствах на почве расовой ненависти.



