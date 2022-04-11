Минобороны: Спецназ уничтожил одного из лидеров «Правого сектора»

Спецназ РФ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Тараса Бобанича. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, это произошло в пяти километрах от города Изюм.

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В Минобороны заявляют, что Бобанич лично участвовал в уничтожении русскоязычных граждан на Украине, он ответственен за гибель «сотен мирных жителей Донбасса, в том числе детей».

Ведомство уточняет, что Бобанич отдавал приказы на артобстрелы Донецка и Луганска.

Ранее RT сообщала о том, что на стороне украинской армии в составе нацбатальонов воюют в том числе ультраправые радикалы, которых в России обвиняют в показательных казнях и убийствах на почве расовой ненависти.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПравый Сектор
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