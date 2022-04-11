Минобороны: Спецназ уничтожил одного из лидеров «Правого сектора»
Спецназ РФ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Тараса Бобанича. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, это произошло в пяти километрах от города Изюм.
В Минобороны заявляют, что Бобанич лично участвовал в уничтожении русскоязычных граждан на Украине, он ответственен за гибель «сотен мирных жителей Донбасса, в том числе детей».
Ведомство уточняет, что Бобанич отдавал приказы на артобстрелы Донецка и Луганска.
Ранее RT сообщала о том, что на стороне украинской армии в составе нацбатальонов воюют в том числе ультраправые радикалы, которых в России обвиняют в показательных казнях и убийствах на почве расовой ненависти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru