Минобороны сообщило о перехвате шести украинских БПЛА над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны во вторник сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили беспилотники 2 декабря в промежутке с 17:00 до 20:00 мск.

Средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона над территорией России

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:КрымБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры