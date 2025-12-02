Минобороны сообщило о перехвате шести украинских БПЛА над Крымом
Российские средства противовоздушной обороны во вторник сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили беспилотники 2 декабря в промежутке с 17:00 до 20:00 мск.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист Пашин: Народный гнев не «продавит» Верховный суд по делу Долиной
- Минобороны сообщило о перехвате шести украинских БПЛА над Крымом
- Трамп заявил о прекращении финансового участия США в украинском конфликте
- Трамп заявил о хорошем самочувствии и пообещал сообщить о возможных проблемах
- Генерал Водолацкий сравнил «Казачий диктант» с защитой Родины
- Умер бывший форвард «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда
- В Кремле начались переговоры Путина с Уиткоффом
- Самолет Pegasus с россиянами из-за тумана сел в Актау вместо Актобе
- Туры от 10 тысяч и альпака-парк: Почему россияне зимой выбирают Архыз и Шерегеш
- СМИ: Уиткофф и Кушнер стали главными переговорщиками США по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru