Минобороны сообщило об уничтожении огневых точек неонацистов в пригороде Мариуполя

Уничтожены практически все огневые точки неонацистов, которые были оборудованы в пригородных районах Мариуполя. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, подразделения спецназа ликвидировали основные силы национальных батальонов на позициях в жилых кварталах по периметру города.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныУкраинаРоссия
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