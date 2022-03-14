Минобороны сообщило об уничтожении огневых точек неонацистов в пригороде Мариуполя
Уничтожены практически все огневые точки неонацистов, которые были оборудованы в пригородных районах Мариуполя. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, подразделения спецназа ликвидировали основные силы национальных батальонов на позициях в жилых кварталах по периметру города.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.
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