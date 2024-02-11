Минобороны сообщило об уничтожении 30 украинских БПЛА за сутки
Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 30 украинских беспилотников, заявили в Министерстве обороны РФ.
БПЛА уничтожены в Харьковской области, Донецкой и Луганской республиках. В частности, силы ПВО сбили беспилотники в районах населенных пунктов Артемовск, Каменка и Орлянское.
Всего с начала проведения спецоперации российские силы противовоздушной обороны уничтожили более 12,1 тысячи украинских беспилотников.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили по региону более десяти снарядов. В результате обстрелов пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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