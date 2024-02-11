Минобороны сообщило об уничтожении 30 украинских БПЛА за сутки

БПЛА уничтожены в Харьковской области, Донецкой и Луганской республиках. В частности, силы ПВО сбили беспилотники в районах населенных пунктов Артемовск, Каменка и Орлянское.

Всего с начала проведения спецоперации российские силы противовоздушной обороны уничтожили более 12,1 тысячи украинских беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили по региону более десяти снарядов. В результате обстрелов пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

