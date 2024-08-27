Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины

Российские военные нанесли удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что это был удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Для нанесения удара применяли аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

В Минобороны РФ добавили, что все цели были поражены.

Ранее российские средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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