Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что это был удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Для нанесения удара применяли аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

В Минобороны РФ добавили, что все цели были поражены.

Ранее российские средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью, напоминает RT.

