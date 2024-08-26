Минобороны: Курская область получила дополнительную артиллерию

Дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение поставили военным, обеспечивающим безопасность Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, от курского оперативного штаба поступил 21 запрос по обеспечению группировки, 19 вопросов были решены.

«Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — подчеркнули в Минобороны.

Всего оперативная группа Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей получила от оперштабов при губернаторах 47 вопросов относительно обеспечения группировок. От штабов Белгородской и Брянской областей ранее поступило по восемь запросов, они решены.

Между тем российские военные уничтожили группу украинских разведчиков у села Нижняя Паровая в Курской области, пишет Ura.ru.

