Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Березовка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, как отметили в российском оборонном ведомстве, российские средства ПВО сбили 130 беспилотников, две ракеты Hammer и три снаряда HIMARS за минувшие сутки.
Потери украинской стороны в зоне группировки «Восток» составили около 150 бойцов, три бронемашины и танк. В зоне группировки «Юг» ВСУ потеряли за сутки порядка 205 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Запад» - около 185. Бойцы группировок «Север» и «Днепр» за сутки уничтожили около 100 украинских военных.
Ранее ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в селе Черкасская Конопелька под Курском, пострадал оператор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru