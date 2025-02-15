Кроме того, как отметили в российском оборонном ведомстве, российские средства ПВО сбили 130 беспилотников, две ракеты Hammer и три снаряда HIMARS за минувшие сутки.

Потери украинской стороны в зоне группировки «Восток» составили около 150 бойцов, три бронемашины и танк. В зоне группировки «Юг» ВСУ потеряли за сутки порядка 205 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Запад» - около 185. Бойцы группировок «Север» и «Днепр» за сутки уничтожили около 100 украинских военных.

Ранее ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в селе Черкасская Конопелька под Курском, пострадал оператор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

