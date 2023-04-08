Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации с «химоружием»
Украинские власти готовят провокацию в Сумской области, говорится в заявлении Министерства обороны России.
В военном ведомстве сообщили, что в регион доставили отравляющие вещества. Киев планирует инсценировать применение химического оружия российской армией.
«Осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене», - сказано в заявлении Минобороны.
В ведомстве отметили, что украинские власти хотят отвлечь внимание мировой общественности от военных преступлений ВСУ.
Минобороны в конце февраля сообщило о подготовке вторжения Украины в Приднестровье. В оборонном ведомстве зафиксировали скопление техники и личного состава вблизи границы с непризнанной республикой, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации с «химоружием»
- Макрона осудили за неприличный жест на встрече с Си Цзиньпином
- FT: британская компания поставила в Россию электроники на $1,2 млрд
- Fox News: Киев проведет крупнейшую мобилизацию до контрнаступления
- Twitter возобновил показ аккаунтов госорганов РФ в поиске
- Нетаньяху после теракта распорядился мобилизовать силы армии и полиции
- Экс-советник Пентагона: российские «Корнеты» сожгут танки ВСУ
- В Израиле назвали терактом инцидент на набережной Тель-Авива
- Райффайзенбанк прекращает выдачу зарплатных карт в России
- МИД выразил канадскому дипломату протест из-за слов о военкоре Татарском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru