Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации с «химоружием»

Украинские власти готовят провокацию в Сумской области, говорится в заявлении Министерства обороны России.

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В военном ведомстве сообщили, что в регион доставили отравляющие вещества. Киев планирует инсценировать применение химического оружия российской армией.

«Осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене», - сказано в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что украинские власти хотят отвлечь внимание мировой общественности от военных преступлений ВСУ.

Минобороны в конце февраля сообщило о подготовке вторжения Украины в Приднестровье. В оборонном ведомстве зафиксировали скопление техники и личного состава вблизи границы с непризнанной республикой, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПровокацияХиморужиеУкраина

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