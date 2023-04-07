Минобороны РФ: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства на Украине биолабораторий, сообщает РИА Новости.
По его словам, в список основных задач входит не только продолжение строительства, но и расширение формата подготовки украинских биологов.
Он указал, что Пентагон, с целью скрыть истинный характер работ, переименовал программу «Совместные биологические исследования» в «Исследования по бионадзору», однако направленность от этого не изменилась - фактически, это разработка компонентов биологического оружия.
«Военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединенные Штаты», - заключил начальник РХБЗ.
Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с НСН заявил, что США хотят открыть второй фронт против России, для этой цели могут быть использованы американские биологические лаборатории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru