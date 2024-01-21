Минобороны: силы ПВО сбили две украинские ракеты над Черным морем

Средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские авиационные ракеты в небе над Черным морем, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

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По данным ведомства, попытка атаки по объектам на территории России пресечена около 14:00.

«Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», - сообщило Минобороны.

Ранее Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении воздушной цели над акваторией города. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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