Минобороны: силы ПВО сбили две украинские ракеты над Черным морем
Средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские авиационные ракеты в небе над Черным морем, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, попытка атаки по объектам на территории России пресечена около 14:00.
«Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», - сообщило Минобороны.
Ранее Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении воздушной цели над акваторией города. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru