Число погибших в Донецке выросло до 18
21 января 202413:11
Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 21 января.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли не менее, чем шестью снарядами калибром 155-мм микрорайон Текстильщик. В густонаселенном районе сосредоточено много магазинов и рынки, сообщает РИА Новости.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что погибло до 13 человек в микрорайоне Текстильщик, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru