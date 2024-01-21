Число погибших в Донецке выросло до 18

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли не менее, чем шестью снарядами калибром 155-мм микрорайон Текстильщик. В густонаселенном районе сосредоточено много магазинов и рынки, сообщает РИА Новости.



Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что погибло до 13 человек в микрорайоне Текстильщик, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

