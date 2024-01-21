Число погибших в Донецке выросло до 18

Число погибших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до 18, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 21 января.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли не менее, чем шестью снарядами калибром 155-мм микрорайон Текстильщик. В густонаселенном районе сосредоточено много магазинов и рынки, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что погибло до 13 человек в микрорайоне Текстильщик, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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