«Или сдаться, или умереть»: в ДНР назвали варианты действий для нацбатов в Мариуполе

По словам Басурина, вытеснять нацбаты из города некуда, «если только в море».

«У них только два варианта – или умереть, или сдаться», — подчеркнул представитель Народной милиции.

На Украине с 24 февраля продолжается специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации, напоминает Ura.ru. Мариуполь взят в кольцо силами ДНР и России, в городе идут бои.

