«Или сдаться, или умереть»: в ДНР назвали варианты действий для нацбатов в Мариуполе

Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, считает представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Басурин заявил, что националисты не дали эвакуироваться жителям Мариуполя

По словам Басурина, вытеснять нацбаты из города некуда, «если только в море».

«У них только два варианта – или умереть, или сдаться», — подчеркнул представитель Народной милиции.

На Украине с 24 февраля продолжается специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации, напоминает Ura.ru. Мариуполь взят в кольцо силами ДНР и России, в городе идут бои.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры