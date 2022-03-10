«Или сдаться, или умереть»: в ДНР назвали варианты действий для нацбатов в Мариуполе
Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, считает представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Басурина, вытеснять нацбаты из города некуда, «если только в море».
«У них только два варианта – или умереть, или сдаться», — подчеркнул представитель Народной милиции.
На Украине с 24 февраля продолжается специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации, напоминает Ura.ru. Мариуполь взят в кольцо силами ДНР и России, в городе идут бои.
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