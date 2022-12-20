Минобороны: Модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили подразделению в зоне спецоперации
Модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили на вооружение танкового соединения Центрального военного округа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Партия современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступили на вооружение танкового соединения ЦВО. Экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих с учетом современного боевого опыта. Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка различных позиций», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Корректировку огня ведут при помощи беспилотников. Как отметили в Минобороны, военнослужащие положительно оценили модернизированные танки: у Т-90М «Прорыв» есть система наблюдения, тепловизор, вращающаяся башня «Корд».
По завершении боевого слаживания танковые экипажи начнут выполнение задач в составе группировки подразделений «Отважные».
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