Минобороны: Модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили подразделению в зоне спецоперации

«Партия современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступили на вооружение танкового соединения ЦВО. Экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих с учетом современного боевого опыта. Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка различных позиций», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Корректировку огня ведут при помощи беспилотников. Как отметили в Минобороны, военнослужащие положительно оценили модернизированные танки: у Т-90М «Прорыв» есть система наблюдения, тепловизор, вращающаяся башня «Корд».

По завершении боевого слаживания танковые экипажи начнут выполнение задач в составе группировки подразделений «Отважные».

