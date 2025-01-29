Минобороны: Российские войска взяли под контроль Новоелизаветовку в ДНР
Российские войска в течение прошедших суток взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделения группировки войск «Центр».
По данным военного ведомства, ВС РФ нанесли поражение технике и живой силе трех механизированных, егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Андреевка, Удачное, Тарасовка и Щербиновка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра, ВСУ удерживаются за последние высотные здания. Взятие населенного пункта под контроль позволит ВС РФ пойти в наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, передает «Радиоточка НСН».
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