Российские войска в течение прошедших суток взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделения группировки войск «Центр».

По данным военного ведомства, ВС РФ нанесли поражение технике и живой силе трех механизированных, егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Андреевка, Удачное, Тарасовка и Щербиновка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра, ВСУ удерживаются за последние высотные здания. Взятие населенного пункта под контроль позволит ВС РФ пойти в наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, передает «Радиоточка НСН».

