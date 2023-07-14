Советник Пушилина: ВСУ обстреляли автомобиль с беженцами
Бойцы ВСУ обстреляли автомобиль с мирными беженцами, сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, гражданские пытались покинуть район Угледара по единственной незаминированной дороге на своем автомобиле, но подверглись обстрелу украинских боевиков.
Российский беспилотник зафиксировал на камеру расстрел 12 июля, отметил Гагин.
Ранее в СМИ начали распространяться кадры с дрона, на которых видно, как украинские военные расстреливают мимо проезжающий автомобиль, а после вытаскивают из него тела двух человек и выбрасывают в траву, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru