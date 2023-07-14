Советник Пушилина: ВСУ обстреляли автомобиль с беженцами

Бойцы ВСУ обстреляли автомобиль с мирными беженцами, сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

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По его словам, гражданские пытались покинуть район Угледара по единственной незаминированной дороге на своем автомобиле, но подверглись обстрелу украинских боевиков.

Российский беспилотник зафиксировал на камеру расстрел 12 июля, отметил Гагин.

Ранее в СМИ начали распространяться кадры с дрона, на которых видно, как украинские военные расстреливают мимо проезжающий автомобиль, а после вытаскивают из него тела двух человек и выбрасывают в траву, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:УкраинаДенис ПушилинОбстрелВСУ

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